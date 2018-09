Cus Bari: sabato 29 settembre Open Day e attività gratuite per tutti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Centro Universitario Sportivo di Bari apre le porte gratuitamente a tutti in occasione dell’Open Day di sabato 29 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Nel corso della giornata sarà possibile visitare l’intero centro sportivo, provare gratuite le varie discipline sportive sotto la guida degli istruttori, ma anche assistere alle esibizioni degli atleti, che mostreranno lo svolgimento delle stesse. Nuoto, Basket, Fitness, Calcio a 5, Canoa, Canottaggio, Atletica, Triathlon, Vela, Fitrow: basterà recarsi presso il Cus Bari e provare una o più attività. L’obiettivo della giornata è quello attribuire allo sport il giusto valore, riconoscendo l’impatto positivo che può avere nella promozione dello stare insieme, favorendo un clima di tolleranza e comprensione. Infatti, i valori e gli insegnamenti intrinseci dello sport, quali il lavoro di squadra, la lealtà, la disciplina, il rispetto per l’avversario e per le regole del gioco sono da trasporre nella vita quotidiana, promuovendo la coesione sociale e la convivenza pacifica. Lo sport al CUS Bari è per tutti, per ogni età, e per tutte le famiglie che hanno semplicemente voglia di pratica sportiva anche non agonista, e perché no, creare relazioni sociali. Nell’occasione a tutti i partecipanti un buono sconto del 15% da utilizzare dal 01/01/2019 al 31/08/2019 per tutti tutte le discipline sportive. Nel pomeriggio dalle ore 16.30 il DJ Contest che coinvolgerà gli studenti dell’Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari, una sfida a suon di musica.