Ottimo traguardo ai campionati regionali assoluti di nuoto per il Cus Bari che sale sul secondo gradino del podio e fa incetta di medaglie

Grande gioia e soddisfazione per la Sezione Nuoto del Centro Universitario Sportivo di Bari. Nel primo appuntamento regionale a squadre della stagione, ossia i Campionati Regionali Assoluti Invernali di nuoto, disputati nel weekend nello Stadio del Nuoto di Bari, gli atleti del C.U.S. Bari fanno meglio della scorsa l'estate scorsa in cui la società era arrivata 3^, salendo poi al 2^ posto di società con 284 punti su 27 società partecipanti, dietro la Netium Nuoto con 394 punti e precedendo la Payton Bari con 251,50 punti. Ottime prestazioni, i cui meriti vanno a tutti i nuotatori e ai tecnici Dario Giannone e Mario Pellegrino che in questa stagione hanno potuto avvalersi del supporto degli atleti della società Acquazzurra e dei tecnici Michele Giardino e Daniela Lamacchia tramite un accordo che il Centro Universitario Sportivo barese, nella figura del suo presidente Antonio Prezioso ha stretto con la società di Giuseppe Magaletti. Una collaborazione finalizzata a garantire l’attività agonistica ai propri atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e a porre le basi per un confronto e accrescimento tecnico tra le due società baresi. Queste le medaglie conquistate dai cussini: - oro: Buono Francesca nei 200 farfalla, Dentico Christian nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, la staffetta maschile 4*50 mista con Pasculli Marco-Scardicchio Simone-Di Giacomo Davide-Dentico Christian e la staffetta maschile 4*50 stile libero con Pasculli Marco-Di Giacomo Davide-Pasculli Andrea-Dentico Christian - argento: Buono Francesca nei 100 farfalla, la staffetta femminile 4*50 misti con Lopez Annamaria-Di Giacomo Giorgia-Buono Francesca-De Leonardis Claudia - bronzo: Buono Francesca nei 400 misti, Dentico Christian nei 100 stile libero e 100 farfalla, Di Giacomo Davide nei 50 farfalla, Pasculli Andrea nei 400 stile libero A punti anche De Leonardis Claudia, Di Giacomo Giorgia, Irpinia Monica, Lopez Annamaria, Bertoldo Riccardo, Pasculli Marco, Scardicchio Simone, Cinquantasei Marco, Gravina Marco, D'Addabbo Andrea. Conquistata anche la "miglior prestazione maschile regionale assoluta per la velocità" con Christian Dentico nei 50 stile libero e la "miglior prestazione maschile regionale categoria ragazzi per il fondo" con Pasculli Andrea nella gara dei 400 stile libero.