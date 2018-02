E' festa al Cus Bari: Vincenzo Scardigno vice campione regionale di karate kata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ rientrato dopo un lungo stop in seguito ad un infortunio, e non ha perso tempo. Vincenzo Scardigno portacolori del CUS Bari, a Leverano (LE), nel corso delle fasi finali di qualificazione ai Campionati Italiani assoluti di Karate spec. Kata. Ha conquistato l’ambitissimo titolo di vice campione Regionale assoluti. Per rientrare e affermarsi a questi livelli l’atleta, allenato dal Maestro De Vivo, si è allenato duramente negli ultimi mesi, periodo natalizio compreso, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. "E' stato emozionante riprovare l'adrenalina della competizione" ha detto Scardigno al termine della gara. "Ora - conclude - mi aspettano venti giorni di intenso lavoro preliminari alla gara che si svolgerà a Roma a fine mese, dove dovrò confrontarmi con atleti neo Campioni Europei, a testimonianza dell'altissimo livello tecnico raggiunto dal Karate Italiano." Da sottolineare l’Ottimo undicesimo posto per Marco Parisi, che paga l’esordio dell’inserimento nella nuova categoria assoluti. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro. Grande gioia anche per il Presidente del Cus Bari Giuseppe Seccia, che ha rivolto parole di apprezzamento verso gli atleti e i loro preparatori: “Queste sono le notizie che ci riempiono il cuore, il sano agonismo e la capacità di ripresa dopo uno stop forzato. Un plauso a tutti per questo importante argento.”