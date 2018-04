E sono tre!!! Gli atleti del Cus Basket under 16 sono Campioni di Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Cus Bari Basket fa tris, e arriva il terzo titolo regionale. Dopo la vittoria di febbraio nel campionato under 18, e la strepitosa cavalcata dell'under 15 di coach Dimitri (20 vittorie e nessuna sconfitta), è stata la volta dei ragazzi dell'under 16. Al termine delle final four disputate nel meraviglioso palcoscenico del Pala Pentassuglia di Brindisi, i giovani biancorossi allenati da Serrano e Cannarella si sono laureati campioni di Puglia. Superata nella finalissima l'Aurora Brindisi con il punteggio di 82 a 60. Ennesimo grande risultato che contribuisce a rendere straordinaria la stagione disputata fino a questo momento dal Cus. Il club barese ha stravinto ben tre campionati, con la conseguente possibilità di affacciarsi sul palcoscenico nazionale e confrontarsi con alcuni tra i migliori club del panorama cestistico italiano. A questo si aggiunge l'importantissima conquista della serie C, con una squadra che presenta costantemente ben sette giocatori su dieci sotto i 18 anni. "Stiamo disputando una stagione unica e irripetibile – commenta il responsabile tecnico Roberto Miriello - Le aspettative a inizio anno erano sicuramente tante, ma il campo ci sta regalando soddisfazioni che vanno al di là di ogni più rosea previsione. Mi sento di ringraziare tutto lo staff tecnico, la società e i fantastici ragazzi che abbiamo la fortuna di allenare." A fine gara sono arrivate le parole del dirigente responsabile Donato Ravelli: "Credo che il Cus oggi sia senza dubbio il miglior settore giovanile pugliese. Ma questo è solo un punto di partenza, adesso vogliamo competere con i settori giovanili più importanti di tutta Italia. Ci piacerebbe trovare sinergia con le altre società storiche baresi, per incrementare il movimento e ottenere un vivaio che sia il fiore all'occhiello della città". Una stagione da incorniciare, che strizza l’occhio al futuro!

