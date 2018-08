Il Bari a De Laurentiis, i tifosi si dividono: "La scelta migliore", "Diventeremo un Napoli B"

Da una parte chi accoglie con entusiasmo la scelta dell'assegnazione del titolo sportivo del Bari ad Aurelio De Laurentiis, dall'altra la diffidenza di chi teme che il club biancorosso possa diventare un 'satellite' del Napoli. Il nome di ADL, produttore cinematografico e attuale patron del Napoli, scelto dal sindaco Decaro tra gli undici proponenti che si erano fatti avanti per il nuovo corso del Bari calcio, scatena commenti e reazioni dei tifosi. Che, come prevedibile, si dividono.

Piovono commenti sulle pagine social del tifo biancorosso e anche sulla stessa fan page di BariToday. "E' un presidente che è nel mondo del calcio da anni, sa il fatto suo e ha già affrontato un momento come quello del Bari", scrive un utente sulla nostra pagina. "Felice per Bari, terra del sud. Anche il nostro Napoli fu ripreso dal fallimento, settimana prossima giochiamo in amichevole col Liverpool e aspettiamo i sorteggi Champions. Chi lo critica a Napoli è perché con lui non si mangia, fa il vero imprenditore", è il commento di un tifoso napoletano.

Dall'altra parte ci sono le reazioni di chi teme che il Bari possa essere relegato in un ruolo di secondo piano rispetto al Napoli: "Il Bari diventerà il Napoli B", "Personalmente pensare che la squadra della mia città ha un presidente "proprietario" di un'altra squadra addirittura in serie A non mi piace! Spero che non faccia della Bari il Napoli B! Forza Bari!", commentano altri utenti.

"Lasciamolo lavorare, il Napoli è diventato quello che è grazie a lui. I fatti contano", scrive qualcun altro. Sulla stessa scia i commenti di chi invita gli altri a non criticare prima del tempo: "Il problema di questa città è proprio una parte della "tifoseria". Non è contenta ancor prima di cominciare. C'è solo da ringraziare AdL per questo impegno preso. Sempre Forza Bari", commenta un altro utente. Di certo, i tifosi attendono con ansia di conoscere quali saranno i piani del nuovo presidente per il futuro del club. Questa mattina sarà lo stesso De Laurentiis, in conferenza stampa, a presentare i dettagli del progetto che ha convinto il sindaco Decaro.