De Laurentiis nuovo presidente biancorosso, la contestazione a Napoli: "E' una vita che bari"

Tifosi del Napoli contro De Laurentiis, dopo la notizia dell'acquisizione del club biancorosso. Alcuni striscioni di contestazione sono comparsi nel capoluogo partenopeo: "Finalmente, è una vita che bari"; "Non solo il Bari ma anche altre società, basta che vai via dalla nostra città", "Il colpo è arrivato, con questo Bari vinciamo il campionato", i messaggi indirizzati al presidente del Napoli. Alla base dei malumori dei tifosi, probabilmente, il mancato acquisto di un atteso 'top player' per la squadra del Napoli.

La notizia su Napolitoday