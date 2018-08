De Laurentiis a Bari: sopralluogo al San Nicola per il patron biancorosso

Arrivato all'aeroporto di Palese, ha subito raggiunto lo stadio San Nicola, per un sopralluogo volto a verificare le condizioni dell'impianto. All'esterno, alcuni tifosi in attesa. Come previsto, il nuovo patron biancorosso, Aurelio De Laurentiis, è atterrato in mattinata a Bari insieme al figlio Luigi. Dopo i programmati sopralluoghi - che dovrebbero comprendere anche lo Stadio della Vittoria - nel pomeriggio è stata convocata una conferenza stampa, sempre al San Nicola, nel corso della quale sarà presentata la nuova società.