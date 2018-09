SSC Bari, il sindaco in versione tifoso posta la foto con l'abbonamento: "Un amore che non retrocede mai"

Un post e una foto su Facebook, per invitare tutti i baresi ad abbonarsi alla SSC Bari. Così, nella campagna abbonamenti biancorossa appena cominciata, è il sindaco Decaro il primo 'testimonial' della squadra. Con una foto che lo immortala mentre mostra l'abbonamento appena fatto, il primo cittadino in versione tifoso lancia il suo messaggio. "L'amore per il Bari non retrocede mai. Abboniamoci tutti!".

Alle 16 di oggi erano state vendute oltre 2000 fidelity card, per il primo dato sugli abbonamenti sarà necessario attendere le prime 24 ore di vendita. La società ricorda a tutti i tifosi che la biglietteria dello stadio San Nicola al momento non è operativa, motivo per il quale non è in alcun modo segnalata fra i punti vendita abilitati.