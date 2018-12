La DeeJay Ten torna a Bari: appuntamento il 10 marzo

Bari e la DeeJay Ten. E' ormai un appuntamento fisso, per il capoluogo pugliese, quello con la corsa targata Radio Deejay. Manifestazione confermata anche per il 2019: la data scelta per la quinta edizione dell'iniziativa è quella del 10 marzo. Le iscrizioni sono aperte da oggi.

A darne notizia attraverso i social è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli: "Se come me non avete ancora comprato i regali di Natale - scherza Petruzzelli - da oggi avete una soluzione veramente figa: l’iscrizione alla deejay ten di Bari il 10 marzo. Da oggi ci si puo iscrivere! Regalatelo a chi volete bene. Sarà un’occasione per fare insieme qualcosa di bello, salutare e davvero divertente. Ma rassicurate chi riceve il regalo, l’allenamento non è compreso mentre magari un weekend per chi viene da fuori regione si".