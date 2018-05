Deferimento Bari: udienza anticipata al 25 maggio. Rischio rinvio alto

Novità clamorose circa la sentenza riguardante il procedimento inerente al deferimento di FC Bari: l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento a carico del club biancorosso per violazioni CO.VI.SO.C. è stata anticipata al 25 maggio.

"Il TFN - si legge nel comunicato ufficiale della FIGC - visto il deposito in data 22 maggio da parte della Procura Federale della documentazione relativa al conto dedicato della società FC Bari 1908, ha deciso di anticipare l’udienza, anche in considerazione del fatto che il Bari giocherà sabato 26 maggio la partita del primo turno dei play off di Serie B".

Il playoff casalingo contro il Cittadella è a forte rischio rinvio. Nel caso il TFN rendesse esecutiva la sentenza, penalizzando in classifica i galletti (si ipotizza un -2), potrebbe essere invertito il campo della sfida che non prevede andata e ritorno. Una decisione che era nell'aria me che lascia comunque sbigottiti visto che il Bari aveva già dato inizio alla vendita dei biglietti per la sfida del 26 maggio contro i veneti.