Foggia-Bari senza tifosi biancorossi? Si attende la decisione del Casms

Il derby Foggia-Bari senza tifosi biancorossi? A decidere sull'eventuale divieto di trasferta sarà il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Nella riunione tenutasi ieri, infatti, l’Osservatorio nazionale per le Manifestazioni sportive, segnalando la gara di sabato allo Zaccheria come connotata "da alti profili di rischio" ha rinviato le valutazioni del caso al Casms.

Nella determinazione dell'Osservatorio, inoltre, "si dà mandato alle Leghe competenti di interessare le Società organizzatrici affinché sospendano, ovvero non inizino, la vendita dei tagliandi per i residenti nelle Regioni (o Province, in caso di medesima Regione) di provenienza dei tifosi ospiti, fino all’assunzione di determinazioni in merito".

A novembre, in occasione della gara di andata, il divieto inizialmente stabilito per i tifosi foggiani fu poi revocato dopo un vertice in Questura, anche dopo le richieste avanzate dai sindaci di Bari e Foggia, Antonio Decaro e Franco Landella.