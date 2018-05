Fc Bari 1908, via il responsabile della comunicazione Cometti : "Motivi familiari"

Alla fine della stagione mancano poche partite, ma la Fc Bari 1908 deve già dire addio a uno dei componenti dello staff. In giornata ha dato le dimissioni Fabrizio Cometti, (l'ormai ex) responsabile della comunicazione del team guidato da Fabio Grosso.

A comunicarlo è la stessa società:

FC Bari 1908 comunica che, in data odierna, il Responsabile della Comunicazione Fabrizio Cometti ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari. FC Bari 1908 nel ringraziare il dott. Fabrizio Cometti per il lavoro fin qui svolto, gli augura altre soddisfazioni personali e professionali."