Divieto di trasferta per Foggia-Bari: derby di Puglia senza i tifosi biancorossi

La notizia, nell'aria già da ieri, ha trovato in queste ore la sua conferma ufficiale: il derby Foggia-Bari si giocherà senza i tifosi biancorossi sugli spalti. In occasione della gara in programma sabato pomeriggio allo 'Zaccheria', infatti, è stato disposto il divieto di trasferta per i supporter baresi.

Una decisione che lascia l'amaro in bocca ai tifosi biancorossi, che fino all'ultimo avevano sperato in una "inversione di rotta", come accaduto a novembre in occasione di Bari-Foggia, quando la stessa società del Bari si era spesa per ottenere la revoca del divieto di trasferta, poi effettivamente concessa.

In questo caso, tuttavia, le cose sono andate diversamente. La conferma arriva da una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale del Foggia Calcio, in cui si fa riferimento alla decisione assunta dal Prefetto del capoluogo dauno: