ll barese Domenico Montrone vice campione del mondo di canottaggio conquista oro e argento a Piediluco

Sotto un cielo grigio, si sono disputate questa mattina a Piediluco le finali della domenica del Memorial “Paolo d’Aloja.Oro per il quattro senza Senior maschile vicecampione mondiale. A dare i tempi ai compagni il capovoga barese Domenico Montrone, che con Matteo Castaldo, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo si prendono la rivincita dopo l’argento di ieri e piegano Romania ,e Sudafrica con una gara strepitosa. “E’ stata la prima gara della stagione – dice felice il vice campione del Mondo Domenico Montrone subito dopo la gara - ci siamo allenati bene, ma poco sul quattro senza, quindi erano ancora i primi percorsi su questa barca oramai comunque rodata, ma ogni anno bisogna mettere a frutto il lavoro invernale, Abbiamo incontrato un Sudafrica molto interessante, che ha partecipato sicuramente per misurarci e fare un confronto tra la loro preparazione atletica e la nostra, credo che il nostro sia diventato un equipaggio di riferimento in campo internazionale e quest ci rende orgogliosi. Ora guardiamo alla coppa del mondo a metà giugno, ora torniamo in raduno e ci prepariamo per l quattro senza, abbiamo due mesi per lavorarci e dire la nostra anche nel contesto continentale.Voglio ringraziare le Fiamme Gialle che mi danno la possibilità e gli strumenti per raggiungere importanti traguardi”

