E' ancora il Cus Bari calcio a 5 a conquistare una vittoria, imponendosi per 6-1 sulla New Team Putignano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Arriva un’altra importante vittoria per i cussini contro una squadra di tutto rispetto, la New Team Putignano, attualmente a meno quattro punti in classifica. Una gara fondamentale per rimanere in zona playoff. Nella 19° giornata di Campionato di C2 – Girone B, i ragazzi di Mister Raffaele Colaianni, hanno compiuto una vera e propria impresa, battendo per un netto 6-1, una delle squadre più competitive del campionato, che aveva subito, fino a questo momento, solo una sconfitta casalinga. Un inizio che non lasciava presagire, il risultato brillante dei biancorossi, che anno subito la rete dello svantaggio al 5° minuto di gioco, riuscendo però a trovare il pareggio, poco prima della fine del primo tempo, su calcio di punizione del numero 10 Francesco Straziota, attualmente a quota 19 della classifica marcatori. Il secondo tempo è tutta un’altra storia, in campo ci sono solo i biancorossi, che impongono il proprio ritmo di gioco agli avversari. In rete Vincenzo Gigante, il capitano Francesco Castro e tripletta dello scatenato Giuseppe Carbone, classe ’93, attualmente in prestito nella compagine biancorossa, dall’ASD Dream Team Palo del Colle. Lo studente ha già messo a segno ben 11 reti in questo torneo e si è dimostrato un vero valore aggiunto nel gruppo di Lungomare Starita. Da marzo lo vedremo in campo anche nei Campionati Nazionali Universitari di Calcio a 5. Prossimo appuntamento, sabato 3 marzo, presso il Cus Bari, con il Real Castellaneta attualmente secondo in classifica.