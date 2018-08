Fc Bari, la Procura chiede sequestro di crediti per 1,3 milioni. Da Giancaspro istanza per il concordato preventivo

Sequestrare il credito da 1,3 milioni vantato dalla Fc Bari 1908 di Giancaspro nei confronti della Lega Calcio. E' questa la richiesta avanzata oggi dalla Procura di Bari nel corso dell'udienza che si è tenuta davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Bari, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di fallimento del Bari calcio.

I crediti della FC Bari

La somma per cui i pm - Giuseppe Dentamaro e Clarissa Latella, che coordinati dall'aggiunto Roberto Rossi conducono l'inchiesta penale su Giancaspro - hanno chiesto il sequestro conservativo è quella che la società biancorossa dovrebbe incassare a fine mercato dalla Lega Calcio per la vendita di tre giocatori.

La richiesta della società

Di contro la difesa della società, il cui liquidatore è lo stesso Giancaspro, ha presentato una proposta di concordato preventivo in bianco per evitare il fallimento. La decisione dei giudici su entrambe le richieste arriverà nei prossimi giorni: l'udienza per discutere nel merito le due istanze è stata rinviata al prossimo 16 agosto.