Addio alla Fc Bari, le voci dall'ultimo ritiro in Trentino: "Increduli, l'incubo è diventato realtà"

Una voce da quello che è stato l'ultimo, seppur breve e per certi versi paradossale, ritiro precampionato dell'Fc Bari, vissuto dapprima con la speranza per una nuova stagione di Serie B trasformatasi in un incubo senza fine con la scomparsa del club dai campionati professionistici. I pochi giorni passati in Trentino saranno ricordati per la professionalità dei giocatori e dello staff tecnico e dirigenziale che sino all'ultimo hanno onorato per davvero i colori biancorossi. In questo senso, c'è la testimonianza di Gianni Picaro, team manager del club che ha scritto una lettera personale per raccontare queste giornate folli dal punto di vista di chi, dalle Alpi, attendeva con fiducia buone notizie, purtroppo mai arrivate.

Sono giorni che volevo trovare qualcosa da scrivere e da dire, ma cio' che mi veniva più naturale era rimanere in silenzio, nell’incredulità di quello che poteva accadere. Ero in Trentino con i ragazzi quando il peggior incubo é diventato realtà. Nonostante la fondatezza della notizia, tutti stentavamo a crederci.

Seppur nel mio piccolo, aver condiviso con i ragazzi e gli amici dello staff, il più triste viaggio ha significato rimanere fedele ai tifosi, onorando i colori della squadra della mia città. Ora, con l'incredulità di chi fa fatica ad abituarsi all'idea, ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato e arricchito in questi anni trascorsi tra la panchina e i corridoi degli spogliatoi. Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli amici che su queste ceneri di storia dovranno mettere le basi per ripartire. Ci ho messo cuore, passione, tempo e tanto altro!!!!

Ringrazio il Presidente dell’APT Pinè Val di Cembra ed il Trentino marketing per l’ospitalità che ci hanno concesso e per la fiducia che ci hanno dato anche in questo momento di grande difficoltà.

Rimarrò sempre legato a questi colori.

Forza Galletto del Sud!