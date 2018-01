La Bari compie 110 anni: una targa celebrativa per ricordare la fondazione

Mattinata di celebrazioni per la FC Bari 1908 che oggi compie 110 anni di storia. La prima squadra di calcio del capoluogo pugliese fu fondata il 15 gennaio del 1908 da alcuni commercianti tra cui l'austriaco Floriano Ludwig, assumendo il nome di Foot-Ball Club Bari.

Oggi, su iniziativa dell'associazione La Bari Siamo Noi, presieduta da Franco Spagnuolo, alla presenza del patron del club biancorosso Mino Giancaspro e del sindaco Antonio Decaro, è stata scoperta una targa celebrativa in via Roberto da Bari, lì dove avvenne la fondazione della squadra. Presente anche un nutrito numero di tifosi che hanno accompagnato la celebrazione con cori e fumogeni, inscenando uno spettacolo a dir poco folkloristico.

Società e Comune a lavoro per lo stadio

"Oggi rendiamo onore alla storia del nostro amato Bari - ha detto Giancaspro -. Celebriamo i 110 anni della società, con l’apposizione di questa targa nel luogo dove tutto ebbe inizio. Mi auguro di tracciare un solco importante con l’operazione stadio. Assieme all'amministrazione comunale stiamo lavorando alacremente per dare alla città e ai tifosi il giusto merito dopo tanti anni di sacrifici. Sappiamo che un’opera del genere necessità di analisi e verifiche a tutti i livelli. Secondo me, ora i tempi sono maturi per discuterne concretamente nelle sedi opportune ed andare avanti nella scelta di investimento. Auspico scelte rapide per non fare di questa operazione la solita idea che si va ad arenare".

Gli auguri del sindaco

“Scopriamo questa targa che ci ricorda dove è nata la squadra di calcio di questa città - ha dichiarato il primo cittadino - È importante ricordarci da dove siamo partiti e chi siamo per guardare con fiducia al nostro futuro. Qui di fronte c’è la sede del comune, la squadra di calcio è uno dei simboli della città, al pari della Basilica e del Santo Patrono, elementi in cui recuperiamo il senso della comunità. Auguri alla Bari e alla nostra città”.

Serata di festa e maglia "limited edition"

La giornata di festa del Bari, tuttavia, è ancora lontana dal concludersi: la società, infatti, assieme allo sponsor Birra Peroni ha organizzato una festa celebrativa per il giorno 15 gennaio 2018, presso il “Demodè Club. Un’occasione speciale in cui il presidente Giancaspro, squadra e staff tecnico incontreranno i tifosi baresi e presenteranno la riproduzione di una maglia storica in edizione limitata. La serata sarà gratuita tuttavia, dalla società biancorossa fanno sapere che "il libero accesso, per motivi di sicurezza, sarà limitato fino ad esaurimento posti". II programma prevede l'apertura delle porte alle 19.30, mentre l'inizio delle celebrazioni è fissato per le 20.30. A seguire (dalle ore 22.30) - DJ set.