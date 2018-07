Fc Bari, il Coni respinge il ricorso di Giancaspro

Il Coni boccia il ricorso presentato da Giancaspro contro la Figc per il mantenimento dell'affiliazione in serie B. L'ex patron biancorosso aveva chiesto tre giorni di tempo per regolarizzare tutti gli adempimenti e il blocco temporaneo dello svincolo dei tesserati. Ma il ricorso è stato respinto dal Collegio di Garanzia del Coni, a sezione unite, presieduto da Franco Frattini.

La decisione pubblicata sul sito del Coni: "Quanto al ricorso presentato il 23 luglio 2018, dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario - tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell’odierna ricorrente, con la comunicazione del 12 luglio 2018, e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all’uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 – ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019, HA RESPINTO l’istanza cautelare invocata".

Intanto Decaro, commentando la decisione assunta del Coni, ha ribadito che Giancaspro deve lasciare lo stadio San Nicola. Il Comune ha inviato ieri una diffida alla società biancorossa a lasciare il San Nicola entro il primo agosto.