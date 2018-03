FC Bari, le maglie dei giocatori all'asta per aiutare Raffaele

Iniziativa benefica da parte dell'FC Bari 1908 che ha deciso di schierarsi al fianco di Raffaele Carofiglio e della sua famiglia. Il giovane, rimasto vittima di un grave incidente stradale il 16 aprile 2016. Da quella data la vita di Raffaele è stata completamente stravolta: un grave trauma cranico riportato, nonostante indossasse il casco, una prima operazione d'urgenza, il coma per 16 giorni. Poi altre due operazioni al cervello per provare a ridurre l'entità del danno riportato quella sera. Dopo alcune degenze ospedaliere in alcune strutture italiane, è tornato cosciente ma con il persistere di gravi danni cerebrali.

Ora si apre una speranza, costosa e lunga. È per questo, che il club biancorosso ha deciso di dare il suo contributo: in occasione della partita con la Pro Vercelli, in programma il 10 marzo 2018 alle ore 15.00, i calciatori biancorossi scenderanno in campo con una maglia dedicata al giovane tifoso biancorosso Raffaele. Le 23 maglie da gioco, utilizzate durante la partita, saranno vendute all’asta sul sito store.fcbari1908.com. L’intero ricavato sarà donato alla famiglia di Raffaele per aiutarlo nel suo percorso di recupero.