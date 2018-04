FC Bari, continua il "giallo" penalizzazione: i tifosi chiedono chiarezza

Da diversi giorni nell'ambiente biancorosso circola una voce inquietante secondo cui il Bari rischierebbe una penalizzazione di due punti in classifica a causa di alcune inadempienze di tipo contributivo nei confronti dei suoi tesserati da parte del presidente Cosmo Antonio Giancaspro.

Fosse vero, sarebbe davvero un peccato, visto che la squadra di Grosso - seppur con qualche difficoltà - è in piena corsa per un piazzamento importante ai play-off. Va tuttavia precisato che fino ad ora non vi sono state comunicazioni ufficiali né dalla Co.Vi.So.C., l'organo interno della F.I.G.C. deputato alla vigilanza finanziaria dei club professionistici, né da parte della società di via Torrebella.

Proprio il silenzio del club sta generando una certa ansia tra i sostenitori baresi che temono di veder vanificati gli sforzi sul campo della squadra dalla scure dei punti di penalizzazione. Pagine social e forum sono invasi da post sull'argomento che da semplice voce si è trasformato in un tema insistente che rischia di destabilizzare la serenità dei calciatori. Per questo motivo tifosi e stampa chiedono a gran voce chiarimenti dai vertici societari. Ora la palla passa a Giancaspro.