FC Bari, c'è la sentenza del Tribunale federale: confermati i due punti di penalizzazione

E' arrivata la sentenza del Tribunale Federale sul deferimento del Bari: confermato il -2 in classifica e 3 mesi di inibizione al patron Giancaspro.

"Il Tribunale Nazionale-Sezione Disciplinare - si legge sul sito della FIGC - presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune irregolarità amministrative. Il TFN ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società. Prosciolto invece Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari".

Con questo scenario la società biancorossa passa da 67 punti a 65, uno in meno del Cittadella che guadagna una posizione e il diritto di giocare in casa il turno preliminare dei playoff (gara secca). Nelle prossime ore, tuttavia, attraverso i suoi legali il Bari potrebbe decidere di ricorrere in appello, senza correre il rischio di un'ulteriore penalizzazione.