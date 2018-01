Bari vittorioso 3-0 nel test amichevole con la Fidelis Andria

Successo in amichevole per il Bari che al "Degli Ulivi" di Andria si è imposto 0-3 sui padroni di casa della Fidelis. La squadra di Grosso, scesa in campo con un 4-2-3-1 inizialmente privo di volti nuovi, si è affermata grazie al goal di Marrone e alla doppietta realizzata da Kozak.

Dopo un'occasione in avvio per la squadra di Papagni con Lattanzio, i biancorossi hanno sbloccato la gara con la prima rete dell'ariete ceco servito da Improta. Dieci minuti più tardi il raddoppio di Marrone sugli sviluppi di un corner. In avvio di ripresa doppietta per Kozak, ancora a segno su assist di Improta. Nel secondo tempo spazio anche a Henderson ed Oikonomou. Nel finale Fidelis pericolosa con un tiro di Barisic neutralizzato in due tempi da De Lucia, mentre prima Floro Flores, poi Cissé mancano la rete del 4-0. Esordio con la maglia del Bari per Oikonomou, "risparmiato" l'ultimo arrivato Empereur.

Buone indicazioni per Grosso, in particolare da Kozak, apparso sempre più vicino alla miglior forma, e da Anderson provato in una posizione più avanzata rispetto al solito.

Il tabellino di Fidelis Andria-Bari 0-3

FIDELIS ANDRIA (3-5-2) - Cilli; De Giorgi, Rada, Lattanzio, Matera, Tiritiello, Esposito, Ippedico, Celli, Curcio, Bottalico.

A disp.: Maurantonio, Pipoli, Colella D., Barisic, Piccinni, Croce, Minicucci, Quinto, Di Cosmo, Sisto, Antonicelli, Colella F. All.: Papagna .

BARI (4-3-3) - Micai (1′ st De Lucia); Sabelli (25’st Fiamozzi), Diakhitè (40′ st Cassani), Marrone (17′ st’ Oikonomou), D’Elia (8′ st Balkovec); Anderson (17′ st Brienza), Tello (30’pt Busellato poi 25′ st Iocolano), Petriccione (17′ st Basha), Improta (25′ st Henderson), Galano (8′ st Floro Flores), Kozak (8′ st Cissè). A disp.: De Lucia, Basha, Iocolano, Capradossi, Oikonomou, Brienza, Cassani, Fiamozzi, Balkovec, Empereur, Henderson, Cissè, Busellato, Nenè, Floro Flores. All.: Grosso.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Marcatori: 30', 53' Kozak (B), 40′ Marrone (B)