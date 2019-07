Bari, 0-0 con la Fiorentina B nel primo test stagionale

Pareggio a reti inviolate nell'amichevole tra Fiorentina-Bari giocata oggi pomeriggio a Moena. Ospite nel ritiro dei viola, la squadra di Giovanni Cornacchini ha fatto la sua prima uscita stagionale in amichevole pareggiando 0-0 contro la "squadra B" dei viola. La prima squadra allenata da Montella, infatti, si trova negli Stati Uniti per giocare l'International Champions Cup.

Risultato e prestazione sono puramente indicativi, poiché nel giudicare la gara dei biancorossi bisogna tenere conto del lavoro atletico dei primi giorni di ritiro che rende le gambe imballate e soprattutto che la rosa dei galletti è totalmente nuova e ancora in fase di costruzione. Cornacchini, tuttavia, avrà tratto ugualmente spunti su cui lavorare assieme al suo staff tecnico. Da segnalare l'esordio di alcuni dei nuovi acquisti come Antenucci, Scavone, Cascione e Terrani. Out per infortunio alla caviglia Roberto Floriano, assenti anche Filippo Costa, Michael Folorunsho e Samuele Neglia alle prese con problemi muscolari.