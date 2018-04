Foggia-Bari senza tifosi biancorossi: si va verso il divieto di trasferta

I tifosi biancorossi non saranno sugli spalti del 'Zaccheria' per il derby Foggia-Bari. La decisione presa dal Casms (Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) non è stata ancora ufficializzata, ma, come riporta Foggiatoday, rispecchierebbe sostanzialmente la linea già espressa ieri dall'Osservatorio, che aveva indicato la gara di domenica prossima tra quelle "ad alto rischio".

Per i tifosi biancorossi erano stati destinati circa 900 biglietti, ma, se la situazione dovesse restare invariata, il settore ospiti dello 'Zaccheria' sabato prossimo resterà vuoto. Al momento, solo un intervento della Prefettura potrebbe rovesciare i piani.