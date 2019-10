Atleti e paratleti si sfidano nel Grand Final Italian Paratriathlon Series: la festa dell'inclusione a Pane e Pomodoro

La si può definire un'autentica 'Festa dell'inclusione', simbolo dello sport che unisce abbattendo ogni barriera. Ha visto gareggiare quasi 200 persone, il Grand Final Italian Paratriathlon Serie, la competizione organizzata da Zerobarriere e aperta ad atleti e paratleti sul lungomare di Bari. Sul lungomare di Bari si è tenuto così un doppio evento sportivo: la finale del circuito nazionale IPS, unita ad una gara del circuito regionale di triathlon, con partenza sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

In totale sono stati 197 i partecipanti, di cui 177 tesserati del Cus Bari e 20 paratleti, che per la gara di Triathlon hanno percorso prima 750 metri a nuoto, poi 20 chilometri in bici e infine cinque chilometri di corsa.