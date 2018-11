Gela-Bari 0-2, le pagelle dei galletti: Langella che goal! Mattera leader difensivo

Ieri pomeriggio il Bari ha superato brillantemente uno dei test più impegnativi fino ad ora battendo in trasferta il Gela. Grazie alle reti realizzate da Simeri e Langella nella ripresa, la truppa biancorossa ha ottenuto il nono successo stagionale avendo ragione di un avversario tra i più competitivi del girone.

La squadra di Cornacchini si è confermata solida difensivamente (ottavo clean sheet stagionale per Marfella ndr) limitando i pericolosi attaccanti del Gela, clienti scomodi come Alma, Dième e Sowe. Anche in zona goal la formazione pugliese ha fatto molto bene: Neglia ha centrato una traversa mentre Simeri conferma i suoi progressi. Se poi si mettono a far goal anche i centrocampisti (per di più under) come Langella, per i galletti rischia di diventare tutto maledettamente semplice.

I migliori Today

Langella 7: Goal d'autore per il classe 2000, a segno con un destro imparabile. Oltre al peso della rete che ha tagliato le gambe al Gela, una bella rivincita per il classe 2000 che ultimamente aveva trovato meno spazio tra i titolari.

Mattera 7: Il migliore della difesa biancorossa. Schierato nell'inedito ruolo di terzino sinistro, risulta ugualmente determinante nell'arginare gli avanti siciliani. Strepitoso il salvataggio sulla linea, con i suoi in vantaggio di un solo goal.

Simeri 6,5: Quinto sigillo stagionale per l'ariete campano che sta iniziando a trovare la giusta continuità. Non sarà il bomber prolifico che i tifosi si aspettavano ma segna goal pesanti e svolge un gran lavoro per la squadra, quindi va più che bene.

Floriano 6,5: Argento vivo nel primo tempo, l'ex Foggia è letteralmente incontenibile. Nella ripresa è lui a servire l'assist vincente per Simeri.

Neglia 6,5: Cornacchini ha intuito che è tornato in forma, non a caso gli sta dando fiducia. Colpisce una traversa su punizione a inizio gara, poi scompare un po' dalla zona goal, rimanendo ugualmente un pericolo costante per la difesa siciliana.

Marfella 6,5: Non corre particolari pericoli ma è sempre reattivo. Belle parate su Schisciano ma soprattutto su Alma, fermato in almeno 3 circostanze.

I peggiori Today

Cacioli 6: Regge bene per tutta la gara ma va un po' in affanno nel finale. Rischia due volte su Sowe, la prima con un intervento leggermente scomposto che poteva costare il rigore, la seconda ciccando un pallone che per fortuna l'attaccante spedisce alto.

Il tabellino e le pagelle di Gela-Bari 0-2

GELA (4-3-3) – Castaldo 6; La Vardera 5,5, Sicignano 6, Brugaletta 6, Misale 6; Schisciano 6, Mannoni 5,5 (61' Burato 6), Mauro 6 (70' Federico sv); Alma 6,5, Dième 5,5 (46' Sowe 5,5), Ragosta 5,5 (54' Bonanno). A disp.: Pizzardi, Mileto, Caruso, Mengoli, Montalbano. All.: K. Zeman 6.

BARI (4-2-3-1) – Marfella 6,5; Turi 6, Cacioli 6, Di Cesare 6, Mattera 7; Bolzoni 6, Langella 7; Piovanello 6 (70' Nannini sv), Neglia 6,5 (79' Hamlili sv), Floriano 6,5 (62' Brienza 6); Simeri 6,5. A disp.: Maurantonio, Hamlili, Feola, Hamlili, Bollino, Liguori, Mutti, Pozzebon. All.: Cornacchini 6,5.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia

Marcatori: 51' Simeri (B), 65' Langella (B)

Ammoniti: Langella (B), Alma (G), Schisciano (G)