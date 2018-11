Gela-Bari, c'è la decisione della LND: si gioca al Presti a porte chiuse

Si è conclusa la surreale vicenda legata al campo dove disputare la partita tra Gela Calcio e Bari. La partita dell'undicesima giornata del Girone I di Serie D, verrà regolarmente giocata presso lo stadio Vincenzo Presti, impianto dove la società siciliana gioca le sue gare casalinghe come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nei giorni scorsi la dirigenza del Gela aveva chiesto di spostare la partita a Licata (o in alternativa a San Cataldo), in modo tale da consentire ai tifosi di assistere alla partita, la proposta però, era stata bocciata sia dalla LND, sia dalla dirigenza del Bari (per problemi logistici). Il campo del Presti, inoltre, era stato anche gravemente danneggiato da dei presunti vandali, circostanza che non ha mancato di creare apprensione circa un eventuale rinvio della partita. Risolutivo è stato l'intervento del Commissario del Comune di Gela Rosario Arena, che su indicazione della LND ha incaricato una ditta specialiazzata per ripristinare il manto erboso dell'impianto dove gioca la squadra di Karel Zeman.

Il Gela vive una situazione di disagio legata al suo stadio. Da febbraio 2018 a seguito di interventi sulla tribuna centrale, all'impianto manca l'agibilità e per questo la squadra di casa disputa le partite a porte chiuse, senza poter contare sul supporto dei suoi tifosi e soprattutto degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti. Stufa di questa situazione, la famiglia Mendola, proprietaria del club a metà ottobre ha annunciato il suo disimpegno.

La querelle di questi giorni è con grande probabilità legata alla grande cassa di risonanza offerta dalla presenza del Bari nel campionato di Serie D: gli incassi contro i galletti (giustamente) fanno gola a tutte le società che seppur a livello dilettantistico si finanziano anche con i proventi del botteghino. Al Gela Calcio non è andata bene: la società siciliana, terza nel Girone I, dovrà accontentarsi di provare a regalare una soddisfazione ai propri tifosi sul campo, dove l'aspetta la difficilissima sfida con i galletti.