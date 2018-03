Giancaspro ai tifosi in partenza per Avellino: "Ora tocca a voi mostrare maturità"

Nei giorni scorsi è stata molto concreta la possibilità che i tifosi del Bari non potessero prendere parte alla trasferta di Avellino. La gara con gli irpini, infatti, era ritenuta ad "alto rischio" dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive tanto che inizialmente la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti non era stata neanche avviata.

Per sbloccare favorevolmente la situazione si è reso necessario l'intervento in prima persona del presidente del Bari Cosmo Antonio Giancaspro: il patron dei galletti si è interfacciato con istituzioni e forze dell'ordine garantendo piena collaborazione e alla fine ha ottenuto il via libera del G.O.S. per i suoi tifosi. A 24 ore dal fischio d'inizio della gara con gli irpini, Giancaspro ha rivolto una lettera ai supporter biancorossi facendo appello affinché la trasferta si svolga senza disordini.

Di seguito il testo integrale: