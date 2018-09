Giancaspro shock: ricorso contro il Comune e vuole iscrivere il Bari in Terza Categoria

Cosmo Giancaspro non finisce mai di stupire (a chi legge stabilire se in positivo o in negativo). L'amministratore unico di FC Bari 1908, società che ancora non è stata dichiarata fallita dal Tribunale delle Imprese ma che non si è iscritta al campionato di Serie B 2018-2019, ha presentato ricorso al Tar della Puglia contro il Comune di Bari e contro la SSC Bari. Inoltre Giancaspro ha annunciato l'iscrizione di Fc Bari 1908 al campionato di Terza categoria.

Nello specifico l'imprenditore molfettese contesta la delibera con cui Palazzo di Città ha revocato alla sua società la concessione dello Stadio San Nicola. Contestualmente Giancaspro ha richiesto l'annullamento dell'assegnazione del titolo sportivo alla famiglia De Laurentiis.

Nella PEC inviata al Comune di Bari, Giancaspro ha annunciato l’intenzione di procedere all'iscrizione della squadra (che a suo dire sarebbe "l'unica squadra titolare della denominazione 'Bari' che rappresenterà tutti gli storici e attuali tifosi della città di Bari ") entro il 30 settembre al campionato di terza categoria, tuttavia 'senza la concessione dello Stadio Fc Bari 1908 non potrebbe rinnovare l’affiliazione alla FIGC e quindi iscriversi al campionato.'