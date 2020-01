Sorpresa per i piccoli pazienti del Policlinico: i giocatori del Bari portano in dono le calze della Befana

Una dolce sorpresa, in vista della festa dell'Epifania, per i bimbi ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico. A portare in dono ai piccoli pazienti le calze della Befana (rigorosamente biancorosse) sono stati questo pomeriggio i giocatori del Bari, che si sono recati in visita nel reparto dopo l'allenamento.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con i volontari di Agebeo e amici di Vincenzo Onlus.