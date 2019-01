Cornacchini: "Le prossime tre gare saranno particolarmente importanti"

Domani pomeriggio il Bari affronterà la Sancataldese nel primo impegno in trasferta del 2019. La gara contro i siciliani, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D - Girone I è stata introdotta dal tecnico biancorosso Giovanni Cornacchini prima della partenza alla volta dell'isola.

La Sancataldese occupa il 13° posto in classifica ma in casa viaggia con un ritmo da playoff e l'ambiente che accoglierà i galletti si preannuncia molto caldo: "Potrò sembrare ripetitivo - ha detto Cornacchini ma ogni partita in questa categoria è difficile. Sia per la natura del campionato, sia perché chiunque giochi conto di noi ha voglia di fare bene. Sarebbe un errore pensare che ci siano gare semplici farlo e vorrebbe dire non saper leggere le situazioni. Ogni gara ha le sue difficoltà ambientali, di organico in campo della squadra avversaria, di approccio alla gara. Più che di timore, direi consapevolezza del fatto che dopo la gara di andata avranno certamente voglia di far meglio, per di più in casa e davanti ai loro tifosi. Quindi noi dovremo essere bravi ad aggredire subito dal primo minuto e a non perdere mai la concentrazione. Ed è su questo che motivo i ragazzi ogni giorno. Come dico sempre la cosa più importante è l’approccio alla gara: essere consapevoli dei propri mezzi, senza mai peccare di presunzione. Restare concentrati per tutti i 90 minuti, su qualsiasi palla, è la cosa più difficile ed è la cosa su cui lavoro di più con loro".

Continua il duello con la Turris

La Turris resta a - 9 ma non molla: «Credo sia normale che fra prima e seconda in classifica ci sia agonismo e competizione. Troverei strano il contrario». Anche per questo le prossime tre partite saranno molto importanti: «Tutte le gare di qui alla fine contano ma i prossimi 270’ forse lo sono un po’ di più perché mantenere questo ruolino di marcia per noi è fondamentale».

Ultime di formazione

Riguardo alle possibilità di vedere Iadaresta dal primo minuto al centro dell'attacco, Cornacchini non si è sbilanciato: "Pasquale è un giocatore importante, perché con le sue qualità è in grado sia di sfruttare le situazioni che possono crearsi sulle palle inattive, sia rompere la linea difensiva avversaria sfruttando il lavoro che i suoi compagni fanno sulle fasce. Poi lavora molto bene in settimana e so che quando sarà il suo momento si farà trovare pronto. Ho ancora 24 ore per fare delle valutazioni". Già a disposizione anche il nuovo acquisto Quagliata: "Si allena con noi da quasi 10 giorni e sta entrando nel meccanismo del lavoro che facciamo. Ha scontato la squalifica ed è fra i convocati per la gara a San Cataldo. È senza dubbio un ottimo innesto nel nostro parco under: è un esterno con spiccate doti offensive e questo può certamente tornarci utile". Hamlili, invece, è tra i convocati ma la sua presenza in campo è ancora in dubbio: "Questa settimana si è allenato un po’ meno in gruppo a causa dell’influenza quindi a centrocampo ho delle valutazioni da fare. Per fortuna alleno una squadra forte che mi offre diverse soluzioni".