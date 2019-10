Il Giro d'Italia 2020 passerà dal Barese: una tappa partirà da Giovinazzo

C'è anche Giovinazzo tra le tappe del prossimo Giro d'Italia che si disputerà da sabato 9 a domenica 31 maggio e prenderà il via da Budapest con tre giornate in territorio ungherese, prima di giungere in Sicilia. La cittadina barese sarà l'apertura della diciassettesima frazione, domenica 17 maggio, che vedrà i corridori arrivare a Vieste dopo un percorso tra la Bat e il Gargano. Una frazione interessante che precederà il giorno di riposo. Torna, dunque, a distanza di due anni: nel 2017 vi fu una tappa abbastanza simile, con partenza da Molfetta e arrivo a Peschici. La conclusione della corsa rosa si disputerà il 31 maggio con l'arrivo di Milano.