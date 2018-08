Serie D, sorteggiati i gironi: il Bari nel Girone I con siciliane e calabresi

Si è svolta nel primo pomeriggio la fase di composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie D, torneo di cui - a meno di improvvisi ribaltoni dovuti al verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - parteciperà anche la SSC Bari, nata dopo il fallimento dell'FC Bari 1908.

La nuova società della quale è diventata proprietaria la famiglia De Laurentiis attraverso la Filmauro, è stata inserita nel Girone I assieme alle squadre calabresi e siciliane. Rispettati i pronostici che volevano il Bari fuori dal girone delle pugliesi e campane (Girone H). Niente Italia centrale, nonostante per giorni si fosse paventato l'inserimento dei biancorossi nei gironi con squadre provenienti da Abruzzo, Marche e Molise oppure in quello di Lazio e Sardegna. I galletti dovranno affrontare insidiose (e dispendiose sia per il club, sia per i tifosi) trasferte in Sicilia e Calabria. A questo punto pare indispensabile un accordo con un media partner con DAZN in pole, che garantisca ai sostenitori dei galletti (che saranno inoltre oggetto di diversi divieti di trasferta) la possibilità di seguire la propria squadra del cuore.

Serie D: le squadre che compongono il Girone I

Di seguito l'elenco completo delle squadre che compongono il Girone I della Serie D 2018-2019. R otonda, Bari, Nocerina, Portici, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella, Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese, Troina. Nel link seguente l'intera composizione dei gironi di Serie D: http://seried.lnd.it/it/seried-news/news-serie-d/27078-i-gironi-2018-2019.