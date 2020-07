Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Grande vittoria del Baseball Club Bari Warriors all’esordio. Domenica a Noicattaro la 2a giornata d’andata della Serie C Avrà luogo domenica 19, presso il Campo Comunale “B” Stadio del Baseball&Softball di Noicattaro (Ba) la 2a giornata della Regular Season della Serie C – Girone P del Campionato Federale di Baseball. Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa contro la squadra foggiana dei Fovea Embers Baseball con la netta vittoria nelle 2 gare (22-5 e 17-4), il BC Bari Warriors del manager Enzo Serino affronterà il Tritons Taranto Baseball sconfitta nelle 2 gare giocate a Matino (Le) dal Baseball Club Matino. Molto suggestiva la cerimonia inaugurale di domenica scorsa a Noicattaro. La cerimonia del 1° Play Ball della stagione agonistica è stata preceduta da un minuto di silenzio in memoria dei caduti COVID 19 con la presenza del Sindaco della città Raimondo Innamorato e gli assessori Germana Pignatelli e Vito Santamaria. La Regular Season della Serie C – Girone P è costituito da 3 giornate di andate e 3 di ritorno e si concluderà Domenica 13 Settembre. Dopo lo splendido campionato di Serie C della squadra seniores arrivato al 2°posto nella classifica dopo il fortissimo BC Chieti, il Baseball Club Bari Warriors sarà sicuramente l’outsider del torneo 2020 con buone possibilità di partecipar ai playoff per la Serie B. Una squadra molto competitiva con un misto di giovani di belle speranze e giocatori di esperienza come i fratelli Marco e Mosè Serino (con un passato in Serie A). L’ APD Baseball Club Bari – Warriors giocherà il prossimo incontro ancora a Noicattaro domenica 26 luglio contro gli ASD Angels B.C.Matino. “Play Ball” Gara 1 ore 11.00 e ore 15.00 Gara 2. Domenica 19 Lugio 2020 Campo Comunale “B” Stadio del Baseball&Softball Noicattaro (Ba) Play Ball Gara 1 – ore 11.00 Gara 2 – ore 15.00 Info: bcbariwarriors@gmail.com http://bcbariwarriors.altervista.org/