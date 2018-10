HBari 2003 pronta a ripartire: presentata la nuova stagione della squadra di basket in carrozzina

Gli atleti del basket in carrozzina pronti a partire con la nuova stagione. Le associazioni Hbari 2003 e 'Volare più in alto' si sono date appuntamento questa mattina presso il colonnato del palazzo della Città metropolitana di Bari per presentare l’anno sportivo 2018-2019. Presentato anche il gruppo sportivo di 'Volare più in alto' con i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.

La squadra di basket in carrozzina si presenta pronta a partecipare al campionato nazionale di serie B guidata dai coach Altieri e Cassano, in modo determinato e rafforzato dall'ultimo giocatore inserito e fortemente voluto dal presidente Gianni Romito, l'atleta di origine marocchina Samadi Abdelkhalak, sostenuto nel suo gioco da una giocatrice che per il secondo anno ha scelto Bari come sua seconda casa, la vicentina Franca Borin che si è distinta nella nazionale femminile di basket in carrozzina. Per il quinto anno di fila, una certezza in campo N'Goran Florent, atleta di talento e con grande esperienza, diventato uomo di formazione dei nuovi atleti baresi. Presenti l'immancabile capitano Emanuele Fasano, affiancato da Ciccio Cramarossa, Antonio Caputo, Pasquale Fasano, Vincenzo Micunco, Vito Porreca, Nicola Vitale, vincenzo Mesecorto, Angelo Damato, Simone Giongrandi, Giuseppe Lo Magistro, e i neo altleti Patty Vittore, Marco Vernole, Gaetano Giongrande, Gianluca Sabatelli. In occasione dell'incontro è stata consegnata ai giocatori la nuova maglia da gioco.