I nutotatori del Cus Bari vincono il prestigioso trofeo nazionale 'Le onde oraziane'

Duecento giovani nuotatori si sono dati battaglia tra le corsie della piscina NEW WATER PARK di Venosa dove si è disputato il quarto meeting nazionale "LE ONDE ORAZIANE" riservato alle categorie Esordienti A e B. Un susseguirsi di gare che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. A vincere il prestigioso il CUS BARI che ha primeggiato sulle agguerritissime compagini della BALNEA BATTIPAGLIA, seconda, e DREAM TEAM SALERNO, terza. Importante il distacco dalle altre società che hanno partecipato. Grandi prestazioni da parte dei piccoli bianco- rossi, tutti insieme a combattere e a tifarsi per provare a vincere il titolo. Immensa soddisfazione dei tecnici Roberto Tamma e Paola Maffei per gli esordienti A, Mario Pellegrino e Francesca Diomede per i B che spiegano: “Oramai è il terzo anno consecutivo che partecipiamo a questo meeting. Per noi è sempre una grande soddisfazione vedere i nostri piccoli combattere e dare l’anima per raggiungere un obiettivo, per cercare di migliorarsi. Ma la cosa più bella da vedere sono le loro facce a fine serata stanche, ma felicissime, colme di gioia per l’esperienza, piene di ricordi che si porteranno con loro per tutta la vita. Questo è il più grande risultato che noi vogliamo avere per i nostri piccoli.” Tra le migliori prestazioni della squadra cussina nel corso della manifestazione ci sono per gli esordienti B quella di Milillo Alessia, oro nei 50 dorso, Giurlando Ginevra, bronzo nei 50 dorso e nei 50 delfino, Zampetti Antonella Sofia, argento 100 e 200 stile e bronzo nei 100 farfalla, Candela Vittorio, argento nei 100 stile e bronzo nei 50 stile, Risola Gaetano, oro nei 200 mx e argento nei 50 e 100 delfino e nei 200 stile, Blasi Lorenzo, oro nei 50 dorso e argento nei 100 dorso, la staffetta d’argento 4x50 stile composta da Candela D’Alba Zampetti e Milillo e la staffetta d’oro 4x50 mx composta da Milillo Blasi Risola e Milillo; per gli esordienti A Colaianni Eleonora, argento 50 dorso e bronzo 50 stile, Greco Sabrina, bronzo nei 100 dorso, Blasi Francesco, argento nei 100 rana e bronzo nei 50 stile, Marinoni Simone, argento nei 100 e bronzo nei 50 dorso, e la staffetta d’argento 4x50 composta da Ricco di Gioia Nocerino Colaianni. Ottimi piazzamenti anche per tutti gli altri componenti della squadra. “Ora attenzione sempre alta, - concludono i tecnici - con lo sguardo ai Campionati Italiani con i nostri portabandiera Christian Dentico, Pasculli Andrea e D’onghia Nicolas e le varie fasi di campionati regionali”.

