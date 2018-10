Il Circolo della Vela di Bari vince il titolo di campione italiano di club: "10 vittorie su 15 prove"

Il Circolo della vela di Bari conquista il titolo di campione italiano per club nel 2018. E lo fa grazie a 15 voli, per un totale di 45 regate completate, superando il team dell'Aeronautica militare e la Società canottieri Garda Salò, rispettivamente secondi e terzi in classifica. L'evento finale del circuito della Lega italiana vela è stato organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda.

Il team del Circolo della Vela - formato dal capitano e timoniere Simone Ferrarese, da Valerio Galati, Corrado Capece Minutolo, Leonardo Dinelli - ha conquistato il primo posto in classifica con 10 vittorie su 15 prove. Otto punti dietro, l'equipaggio dell'Aeronautica militare (Giancarlo Simeoli, capitano; Niccolò Bertola, timoniere; Marco Balbi e Giovanni Bannetta) al secondo posto, seguito dal team della Società canottieri Garda Salò (Diego Franchini, capitano; Carlo Fracassoli, timoniere; Pietro Corbucci e Mauro Spagnoli), terzo.