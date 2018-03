Il Cus Bari Basket conquista il secondo titolo regionale della stagione under 15

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo l’Under 18 a laurearsi campioni di Puglia sono i giovani under 15 allenati da coach Dimitri. La vittoria casalinga con Aurora Brindisi ha un significato importante, che blinda con certezza matematica certezza il primo posto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato. Primo posto che a dire il vero, era in cassaforte già da diverse settimane. Il Cus, capace di imporsi su tutte le avversarie con uno strepitoso bottino di 18 vittorie e nessuna sconfitta, si qualifica direttamente al girone interzona che assegna due posti per le finali nazionali. Il risultato conferma il trend più che positivo della stagione biancorossa, che ha rilanciato la società cussina al vertice del basket giovanile pugliese. Roster Nicola Lupo, Marco Ravelli, Franesco Lella, Paolo Annibaldis, Marco Grieco, Carlo Cavaliere, Massimo Macchia, Renato Larocca, Riccardo Cannarella, Alessandro Romanelli, Gabriele Pugliese, Carlo Cane, Marco Savarese, Antonio Viscgiglio