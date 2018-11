Il gruppo sportivo Master del Cus Bari conquista per la prima volta nella storia il podio allo Stadion 192

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per la prima volta nella storia la squadra Master del CUS Bari, sale sul podio allo Stadion 192, conquistando un brillante terzo posto. La storica manifestazione iniziata il 7 aprile nella città di Lecce, dopo aver toccato Brindisi, Taranto, Lecce (per la seconda volta) e Bari, ha visto disputarsi l’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 nella città di Foggia. Al termine del campionato regionale multidisciplinare per Seniores e Seniores Master (maschili e femminili) a cui hanno partecipato gli atleti delle 65 società affiliate pugliesi che si sono cimentati in 4 differenti gruppi di specialità: velocità, mezzofondo, salti e lanci con le seguenti gare programmate: velocità i 100, 200 e 400 metri, nel mezzofondo gli 800, 1500,3000 e 5000 metri, nei Salti il lungo, il triplo, l’alto e l’asta, mentre nei Lanci il disco, il peso, il giavellotto, il martello ed il martello con maniglia, sono saliti sul podio insieme al CUS Bari ( terza classificata con 15.729 punti ) i salentini della RUNNING CLUB, ( seconda classificata e vincitori delle due scorse edizioni con 16.024 punti ) e la PODISTICA TARAS, ( prima classificata Campione STADION192/2018 con 16.252 punti) La medaglia di bronzo conquistata meritatamente del gruppo sportivo MASTER del CUS BARI è stato il risultato dello sforzo congiunto di tutti gli atleti che si sono battuti valorosamente sotto il coordinamento di Sabino Cianci, responsabile di settore, che ha dichiarato al termine di essere molto soddisfatto ma al contempo rammaricato per non aver raggiunto almeno il secondo posto, anche in considerazione dei pochissimi punti di scarto (e quindi della sommatoria dei tempi) che dividono il CUS BARI dalla RUNNING CLUB. “Resta, comunque, la grande soddisfazione per un terzo posto meritatissimo e per un risultato mai ottenuto in precedenza, dal momento che il miglior piazzamento in classifica risale al quarto posto del 2014. Un grandissimo incoraggiamento va a tutta la squadra, ha continuato Cianci, e ad ogni atleta che ha partecipato a questo entusiasmante campionato, convinto che questo sia solo l’inizio di una lunga strada verso risultati sempre più importanti. Il riconoscimento va a tutta la squadra e soprattutto ad alcuni atleti che si sono distinti in modo particolare per il loro impegno che ha portato l’intero CUS BARI così in alto.” Il circuito STADION 192 nasce nel 776 a.c. quando il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno STADION ovvero 192m. ( da qui il nome) Nell’ambito di questa importante competizione, indetta dalla sezione pugliese della FIDAL per l’anno 2018, il gruppo sportivo MASTER del Cus Bari sale, per la prima volta nella sua storia, sul podio. Nelle classifiche individuali il CUS BARI ha potuto contare su prestazioni di assoluto spessore in tutte le specialità; per il Gruppo Velocità Maschile è stata conquistata la 4° posizione assoluta maschile grazie a Marco Massari, classe 1956. Un risultato straordinario che rappresenta anche un primato personale poiché nel corso della sua carriera sportiva e nell’ambito di questo campionato, non era mai arrivato così in alto in classifica. Nel Gruppo Velocità Femminile un primo posto davvero molto meritato va alla fortissima Carmela Schiuma, allenata da Mister Mimmo Frisini, e alla quale va un encomio particolare anche in considerazione del distacco di ben 300 punti inflitto alla seconda classificata Stea Gabriella della ASD Gallipoli. Nella categoria Lanci settore maschile, il centro universitario sportivo barese ha letteralmente dominato il campionato; oltre al meritatissimo primo posto del responsabile della sezione atletica Franco De Feo, vi sono stati due straordinari quarto e quinto posto che sono stati conquistati, rispettivamente da Giuseppe Rossano ed Alberto Sofia. In questa edizione anche le donne, come spesso avviene nello sport, sono riuscite a riservare non solo grandi conferme ma anche delle piacevoli grandi sorprese come nel caso della guerriera Tatika Feliz, anch’essa allenata da mister Mimmo Frisini, che si è aggiudicata il terzo posto assoluto nella sezione Lanci Femminili a soli 100 punti dalla medaglia d'argento. Chiude questa carrellata sui successi individuali ottenuti dagli atleti del CUS BARI un meritato secondo posto nei Salti Maschile per Alberto Sofia che, con i suoi 77 anni, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi una posizione di tutto rispetto mancando per soli 39 centimetri la posizione più alta del podio. Un grazie per la sezione Velocità Maschile oltre a Marco Massari quarto classificato a Michele La Raia, Luca Ceglie, Giuseppe D'Agostino, Francesco de Mattia , Alessandro Vitti mentre per la Velocità Femminile va a Antonella De Tullio, Marialuna Frisini, Tatika Feliz ed Elvira Ruggero. Un ringraziamento per la sezione Lanci va a Marialuna Frisini che troviamo nella classifica Femminile mentre per quella maschile abbiamo Michele Mauro, Luca Ceglie e Domenico Frisini (detto Mimmo); per la sezione Salti Maschile il grazie va a Marco Chierico. Per la sezione Mezzofondo Maschile il ringraziamento va a Gianvito Galasso, Michele La Raia, Gianvito Pitorri, Alessandro Barbara, Francesco (Franco) Tota, Nicola Caldarulo e Sabino Cianci. Un plauso a Luca Ceglie, vincitore di due titoli nazionali assoluti e che ha vantato sei presenze nella nazionale italiana di atletica leggera, per il suo prezioso contributo nelle tappe finali del campionato STADION 192. Ceglie ha gareggiato a Bari e Foggia totalizzando ben 2.041 punti, grande esempio di tenacia e attaccamento alla squadra. Infine un ringraziamento d’onore a Nicolò de Santis per aver contribuito a costruire un gruppo vincente e soprattutto a motivare ogni singolo atleta.

Gallery