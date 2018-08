ADL a Bari: incontro con Decaro per lo stadio. DAZN nuovo sponsor?

Aurelio De Laurentiis, presidente onorario e proprietario dell'SSC Bari, nella giornata di ieri è stato in città. A Bari ha incontrato, come di consueto, il primo cittadino Antonio Decaro. I due hanno discusso relativamente allo stadio San Nicola, limando gli ultimi dettagli affinché la nuova società possa prendere effettivamente possesso dell'impiento. La concessione del Comune verrà rinnovata gratuitamente al club di ADL che però si accollerà le spese di manutenzione ordinaria.

Accordo con DAZN?

Parallelamente alle faccende logistiche e sportive (la squadra che farà rientro a Bari il 4 settembre è ancora un cantiere), la famiglia De Laurentiis è a lavoro per trovare nuovi sponsor per rendere solido il progetto societario. Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle scorse ore il Bari sarebbe molto vicino a chiudere un accordo con DAZN, neonata piattaforma per lo streaming delle partite. Il logo della società facente capo al Gruppo Perform potrebbe così apparire sulle divise biancorosse (che saranno firmate da Kappa, mentre c'è ancora riserbo sul logo) in qualità di sponsor e a quel punto sarebbe concreta anche la possiblità di una copertura televisiva delle gare del Bari.

Oggi i gironi di Serie D

Per quanto proprietà, addetti ai lavori e tifosi sperino ancora nella possibilità di ripartire dalla Serie C, come è stato puntualizzato tante volte, lo scenario più concreto per il Bari è quello di una ripartenza dalla Serie D. E proprio il campionato dei dilettanti conoscerà oggi la composizione dei suoi gironi. Per il Bari sembra improbabile un inserimento nel girone con squadre pugliesi e campane. Verosimilmente i biancorossi verranno inseriti o nel girone Abruzzo-Marche-Molise, oppure in quello di Lazio e Sardegna. Tutto ciò, avverrà comunque in attesa del 7 settembre, giorno in cui il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI emanerà la sentenza sui ricorsi presentati da diverse squadre contro la B a 19. L'eventuale ripristino della B a 22 squadre avrebbe certamente delle conseguenze sul campionato di Serie C, che a quel punto si troverebbe con meno squadre rispetto alle 60 previste dal format. In tal caso il Bari e altre società appartenenti a piazze importanti come Avellino e Messina, potrebbero sperare nell'ammissione in deroga al campionato di terza serie.