Incontro Decaro-Fabbricini: "Bacini importanti meritano procedura straordinaria per partecipare alla Serie C"

Come era stato anticipato nei giorni scorsi, nella mattinata di oggi il sindaco di Bari Antonio Decaro, a Roma per impegni legati al suo incarico di presidente ANCI, ha incontrato il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini.

Motivo di tale incontro era rappresentare l’interesse di molte comunità, tra cui quella barese che lo riguarda in prima persona, a far sì che le squadre rappresentative delle proprie città possano partecipare ad una eventuale procedura straordinaria di completamento del Campionato di Serie C.

Una richiesta legittimata dal fatto che un discreto numero di società calcistiche della terza serie professionistica italiana stanno riscontrando grosse difficoltà a completare l’iscrizione al prossimo torneo. Non a caso i calendari non sono ancora stati compilati e l'inizio della Serie C è stato rimandato alle prime settimane di settembre e rischia di slittare ancora. La SSC Bari di Aurelio De Laurentiis, ufficialmente iscritta in Serie D, è tra le squadre che sperano di poter usufruire di questa deroga che consentirebbe di ripartire dai professionisti anziché dai diletttanti.

“In questo quadro sarebbe auspicabile - secondo Decaro - avviare una procedura straordinaria, trasparente e pubblica, affinché squadre e comunità che abbiano particolari meriti sportivi o che rappresentino punti di riferimento per rilevanti bacini di appassionati, possano iscriversi alla Serie C, garantendo lo svolgimento del campionato a numero pieno”.