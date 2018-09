Floriano fuori dai convocati per la sfida contro la Cittanovese: "Problema alla coscia"

"Lieve elongazione del flessore della coscia sinistra"; l'esito degli accertamenti medici conferma le paure dei tifosi biancorossi. L'attaccante Roberto Floriano non sarà tra i convocati per la prossima sfida che affronteranno gli uomini di Cornacchini al San Nicola: il match contro la Cittanovese in programma domenica. Un bel grattacapo per il mister, visto che Floriano era stato tra i migliori giocatori nelle ultime partite

Il numero 7 era uscito claudicante dall'amara sconfitta in Coppa Italia contro il Bitonto e non ha potuto seguire i compagni durante l'allenamento pomeridiano all'antistadio. La sessione giornaliera ha previsto un programma di rifinitura: lavoro atletico, tattica, partitella e tiri in porta in conclusione. Allenamento a parte anche per Ciccio Brienza