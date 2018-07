Salvataggio Bari Calcio, nella lista degli interessati spunta Claudio Lotito: a breve il colloquio con Decaro?

Non solo cordate di imprenditori e progetti di azionariato popolare, nella lista degli interessati alla rinascita del Bari Calcio sembra esserci anche una figura di spicco nel mondo dei club italiani: Claudio Lotito. Tra le tanti voci che circolano, c'è anche una che riguarda l'attuale presidente della Lazio, che sembrerebbe pronto a incontrare nelle prossime ore il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per manifestare concretamente il suo interesse. Pochi i dettagli che circolano, tra cui la volontà dell'imprenditore di costituire una holding per iniziare la risalita dalla serie D con i colori biancorossi.

La Pink si schiera con la SS Bari 1908

E mentre la scadenza per la manifestazione d'interesse per il possesso del titolo sportivo del Bari è in scadenza (le domande si possono consegnare fino al 31 luglio), aumenta la platea di possibili contendenti. In serata la SS Bari 1908, una cordata composta da otto imprenditori locali che ha fondato la nuova società, ha comunicato il supporto della Pink Bari, la squadra di calcio femminile che ha di recente conquistato la massima serie.

Riportando poi il messaggio dei componenti del Cda della società: