VIDEO | Cornacchini dal ritiro della Ssc Bari: "Gruppo molto valido. Sarà determinante per vincere"

"Il gruppo è molto valido, ragazzi molti seri e con voglia di lavorare. Capiscono questo progetto e hanno qualità molto importanti". Dopo il report in conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis, è l'allenatore della Ssc Bari, Giovanni Cornacchini, a fornire le prime impressioni sulla squadra, in un'intervista rilasciata ai canali social della società biancorossa.

Per il mister è l'ora anche di familiarizzare con i nuovi arrivi, per farli entrare il più velocemente possibile negli schemi di gioco di squadra, in vista della prima amichevole con la Fiorentina. Dopo Antenucci e Kosakz, in giornata è stato ufficializzato un nuovo acquisto: l'attaccante Giovanni Terrani, classe '94, svincolato dal Piacenza Calcio. Ha firmato con la società un contratto triennale.