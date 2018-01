Grosso alla vigilia della sfida con il Cesena: "Avversario complicatissimo. Contento del nostro mercato"

La cima della classifica lontana solo cinque punti e la sfida contro il Cesena fondamentale per rincorrere il sogno della serie A. Fabio Grosso, allenatore della Fc Bari 1908, parla di un avversario "complicatissimo che in casa ha dato filo da torcere a tutte le avversarie" alla vigilia del match contro gli emiliani.

"Grande entusiasmo"

L'entusiasmo della compagine biancorossa, a giudicare dalle parole del tecnico, non è venuta a mancare con la pausa natalizia. "Siamo stati fermi tanto - ha spiegato durante l'incontro negli uffici di via Torrebella - però ci siamo preparati bene; sarà sempre il campo a dare delle risposte". E ancora: "Conosciamo bene le loro qualità, ci toccherà fare una partita vera, tosta. Bilanci? Li facciamo alla fine. Al momento siamo soddisfatti ma non ci accontentiamo". Il mister non si sbottona, sa bene che un qualsiasi passo falso non è accettabile nella corsa verso la massima serie.

Il punto sul mercato

Grosso ai microfoni della società fa anche il punto sul mercato dei biancorossi. "Sono contentissimo di chi è arrivato - commenta - e di chi eventualmente arriverà, anche perché sono stati tutti condivisi. Faccio il mio in bocca al lupo ai ragazzi che sono andati via. Ho una rosa a disposizione con molti interpreti, qualcuno obbligatoriamente non farà parte di questa partita". Tra questi c'è Nenè, che non giocherà per un problema muscolare. Nel gruppo però "c’è una sana competizione interna - conferma il tecnico - che permette di alzare il livello e il senso di responsabilità, per ottenere il massimo”.