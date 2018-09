VIDEO | Dall'amore per lo sport all'esperienza a 'Ballando con le stelle': l'atleta paralimpica Nicole Orlando si racconta

"Vietato dire non ce la faccio". È il motto di Nicole Orlando, l'atleta paralimpica che ai mondiali del Sudafrica del 2005 ha fatto incetta di medaglie (quattro ori e un argento tra 100 metri, 200 metri, staffetta 4x100, triathlon e salto in lungo). La campionessa del mondo è intervenuta in mattinata nel Padiglione della Banca popolare di Bari insieme alla giornalista della Gazzetta dello Sport Alessia Cruciani, per raccontare ai presenti come superare ogni barriera con la semplice forza di volontà. Al microfono di BariToday l'atleta ha anche parlato della sua esperienza nel 2016 come concorrente del programma televisivo 'Ballando con le stelle', in coppia con il ballerino Stefano Oradei.