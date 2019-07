L'ItalVolley a Bari: settimana di preparazione al Palaflorio in vista del torneo PreOlimpico

Al PalaFlorio arrivano gli azzurri del volley, pronti a dare inizio alla settimana di preparazione in vista del torneo PreOlimpico in programma dal 9 all'11 agosto a Bari. Un appuntamento importante dunque per l'Italia di Chicco Blengini, che a Bari si giocherà la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nel girone con Australia, Camerun e Serbia. Sedici gli atleti a disposizione del tecnico piemontese: nel corso della settimana sono previsti anche due test match con il Belgio giovedì 1 agosto alle 21 e venerdì 2 agosto alle 19.

Ieri il primo allenamento al Palaflorio: "Conoscevamo il palazzetto, siamo contenti di essere qui a Bari già qualche giorno prima del torneo potendo sfruttare il vantaggio di giocare in casa", ha commentato lo "Zar" Ivan Zatytsev al Fipav Puglia Magazine. "Mi aspetto tanto da Bari come è giusto che Bari si aspetti tanto da noi. Cercheremo di ripagare le aspettative di tutta l'Italia sperando che anche il pubblico risponda bene. Dalle due amichevoli col Belgio cercheremo di trovare ritmo di gioco e costanza di rendimento. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo, non so se basterà ma stiamo lavorando per sfruttare ogni minima possibilità che abbiamo per qualificarci alle Olimpiadi. Guardando al torneo dobbiamo vincerle tutte, non esiste un'unica partita, stiamo lavorando su di noi in tutto e per tutto".

Intanto da ieri è partita su Ticketone la vendita dei tagliandi per assistere al torneo PreOlimpico dalla "tribuna del tifoso", le speciali tribune laterali (Tribuna Ovest e Tribuna Est) allestite sui lati corti del campo al PalaFlorio per consentire ai tanti tifosi che già si sono assicurati il posto e a chi vorrà farlo di sostenere gli azzurri da un particolare punto di vista. A chi acquisterà il tagliando di "Tribuna del Tifoso" per le tre giornate di PreOlimpico, sarà consegnata una maglia speciale per colorare d'azzurro il PalaFlorio.

(Fonte articolo e foto Fipav Puglia Magazine)