IV edizione del triathlon della Sibaritide - Trofeo Magna Grecia - Città di Villapiana, gli atleti del Cus Bari felici sul podio

Si è conclusa la IV Edizione del Triathlon della Sibaritide - Trofeo Magna Grecia - Città di Villapiana (CS). Due giornate intense di gare di triathlon con atleti provenienti da diverse Regioni italiane. Un bellissimo appuntamento che, anche quest’anno, non ha deluso le aspettative. Più di 150 atleti provenienti da tutti Italia: Piemonte, Emilia, Puglia, Campania, Basilicata ed ovviamente Calabria, 16 Società Sportive rappresentate. La gara Sprin si è disputata sul lungomare di Villapiana Scalo, al lido Tiziana, con nuoto a mare e percorso di bici a giro unico che dallo Scalo ha portato a Villapiana Lido, Villapiana paese e ritorno.La gara ha visto prevalere Selleri Alessio della Nest Club di Lecce per la categoria maschile, che ha chiuso la gara in 57 minuti e 44’’, e Mangiullo Maddalena, 1h 08’, della stessa Società Sportiva per quella femminile. A completare il podio femminile Bechi Alessia e Morgese Chiara del Cus Bari; per quella maschile si è classificato al secondo posto assoluti Tamborrino Andrea, Nest Lecce, e Antelmi Ivano del Cus Bari. Il Trofeo Magna Grecia 2018 a squadre la Società NEST CLUB di Lecce; seconda classificata CUS Bari; Terza classificata la Società Triathlon Motivation di Belvedere Marittimo.

