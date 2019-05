Da Gravina al podio del Mondiale di Kettlebell: Jaques Du Plessis e Bianca Dipalo portano l'Italia alla vittoria

Da Gravina all'olimpo internazionale di una disciplina entrata a far parte della preparazione atletica in tantissimi settori sportivi. Parliamo delle kettlebell - un attrezzo ginnico consistente in una palla di metallo a cui è attaccata una maniglia - protagoniste del World Kettlebell Sports Championship, il mondiale della disciplina organizzata dalla Wksf - Federazione internazionale sport kettlebell dal 24 al 26 maggio. In gara oltre 400 atleti provenienti da 36 diversi paesi del mondo, dall'India alle Isole Faroe, riunitisi a Dublino, in Irlanda, per confrontarsi in una disciplina che in Italia si sta ancora sviluppando.

A rappresentare l'Italia nella due giorni di gare, c'erano due atleti dell'Asd Smart Fit di Gravina, il 42enne Jaques Du Plessis e la 14enne Bianca Dipalo. Età e fisici diversi, ma anche la stessa voglia di dare il massimo per onorare la loro nazione. E i risultati li hanno premiati: due primi posti nel settore 'Long Cycle' (nella classe veterans 74 kg per Jaques e Junior 14-15 anni per Bianca), che gli hanno permesso di ottenere di fatto il titolo mondiale di categoria. E non solo, perché i loro ottimi risultati, insieme a quelli del resto del team azzurro, hanno permesso alla nazionale di scalare le posizioni nella classifica generale dell'evento, portando l'Italia sul gradino più alto del podio del World Championship, subito sopra a Scozia e Finlandia.